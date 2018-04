[美친차트] 트와이스 'What is Love?', 3곳 1위진입..개편 후 걸그룹 최초

[OSEN=김은애 기자] 트와이스가 8연속 히트에 시동을 걸었다. 신곡 'What is Love?'를 발매하자마자 음원차트 1위를 차지한 것.

트와이스는 9일 오후 6시 다섯 번째 미니앨범 'What is Love?'를 발표했다. 타이틀곡 'What is Love?'는 이날 오후 7시 기준 멜론, 네이버뮤직, 벅스에서 1위로 진입했다.

특히 이는 차트 개편 이후 걸그룹 최초 1위 진입이다. 지니, 엠넷 등에서도 2위로 진입하는 어마어마한 성적을 거뒀다.

신곡 'What is Love?'는 지난해 'SIGNAL'에 이어 다시 한 번 트와이스와 박진영이 호흡을 맞췄다. 박진영은 직접 작사, 작곡에 참여하면서 트와이스 맞춤형 댄스곡을 탄생시켰다.

이 곡은 밝은 멜로디에 업템포 댄스 비트와 트랩 장르를 넘나드는 리듬이 더해져 한 곡 안에서 다양한 음악적 변화를 느낄 수 있는 것이 특징이다.

가사에는 사랑을 향한 소녀들의 귀여운 상상과 호기심을 표현했다. 사랑을 영화로, 드라마로, 책으로 배운 아홉 소녀들의 마음이 귀엽고 사랑스럽게 담겨 있다.

이로써 트와이스는 8연속 히트에 시동을 걸었다. 트와이스는 그동안 발표하는 곡마다 음원차트에서 롱런하며 뜨거운 사랑을 받았던 바. 과연 이번에는 얼마나 놀라운 기록을 세울지 기대가 모아진다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] OSEN DB