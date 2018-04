"영원히 팬과 함께" 샤이니 故종현, 오늘 생일..생전 모습 공개

[OSEN=김은애 기자] 고(故) 종현이 오늘 생일을 맞은 가운데 샤이니 측이 그의 생전모습을 공개했다.

8일 자정 샤이니 공식 인스타그램에는 "#SHINee #샤이니 #JONGHYUN #종현 #19900408"라는 글과 함께 한 장의 사진이 게재됐다.

사진 속에는 고 종현이 생전 무대에서 팬들과 함께한 모습이 담겼다. 그의 생일인 4월 8일에 맞춰 올라온 것으로 보인다.

고 종현은 지난해 12월 18일 안타깝게 세상을 떠났다. 하지만 그의 음악은 여전히 많은 이들에게 사랑받고 있다.

지난 2월 발매된 고 종현의 유작 ' Poet Artist '는 국내 각종 음반, 음원 차트에서 상위권을 차지하는 것은 물론 미국 빌보드 월드 앨범 차트 1위에 올랐 다. 또한 음악방송에서도 1위를 거머쥐어 가슴 먹먹한 기쁨을 선사했다.

샤이니 역시 활동을 재개했다. 샤이니는 일본에서 최근 성공적으로 콘서트를 성료했으며 오는 18일 일본 활동을 모은 첫 번째 베스트앨범 'SHINee THE BEST FROM NOW ON'을 발매한다. /misskim321@osen.co.kr

[사진] 샤이니 SNS