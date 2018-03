데뷔 50주년 조용필 "고맙다 말하고 싶었어"

5월 12일부터 전국 투어 공연





올해 데뷔 50주년을 맞은 가왕 조용필이 5월 12일 서울 잠실 올림픽 주경기장 공연을 시작으로 전국 투어에 나선다고 8일 공식 발표했다. 공연의 제목은 '땡스 투 유(Thanks to You)'로 정해졌다. 조용필 측은 "조용필 본인이 '50주년' 타이틀이 부담스럽다며, 긴 시간 쉼 없이 노래할 수 있게 해준 팬들에 대한 고마움을 담아 직접 붙인 제목"이라 고 말했다.



짧은 공연 예고 영상도 공개됐다. 'Thanks to You'와 '고맙다 말하고 싶었어'란 조용필의 친필 문구가 먼저 보인다. '비련' 첫 소절 "기도하는~"에 이은 관객의 "꺄악" 환호성이 들리면서 영상이 끝난다. 대구, 광주, 의정부에서도 공연이 이어지며 날짜와 추가 공연은 추후 발표될 예정이다. 서울 공연은 오는 20일부터 예매할 수 있다.