"밥 달라" "재워달라"… 이 정도면 민폐 아닌가요?

일반인 대상 TV 리얼리티 예능, 출연자의 무례한 요구로 논란

"I wanna go to your home(너희 집에 가고 싶다)" 방송인 이상민이 이탈리아 로마 한복판에서 난데없이 외국인들을 붙잡고 말을 건다. 사람들이 난처한 표정을 짓자 이들은 "Please one day sleeping together(하룻밤 자게 해주세요)"라고 애원까지 한다. 하룻밤을 보내자는 말로 오해한 한 외국인 남성은 급기야 네 번째 손가락에 끼워져 있는 반지를 가리키며 외친다. "I have wife(나 부인 있어)."



파일럿 방송으로 시작해 지난주 정규 편성된 KBS '하룻밤만 재워줘'에서 출연자들이 무리하게 숙박을 요청하는 장면. 이 프로그램은 외국어에 서툰 출연자들이 해외에서 직접 그날 잘 집을 구하는 예능이다. 낯선 외국 땅에 떨어진 연예인들이 관광은 하지 않고 온종일 하는 일은 생면부지의 사람들에게 '재워달라'고 조르는 일. 방송이 나간 뒤 트위터 등 소셜미디어에는 '왜 애먼 사람들에게 집을 내어달라고 하느냐' '국제 망신이다' '민폐가 따로 없다'는 지적이 나왔다.





예능 프로그램 ‘하룻밤만 재워줘’. 출연자가 로마에서 현지인에게 재워달라고 부탁하는 장면. /KBS