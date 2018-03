[윤희영의 News English] '더치페이'와 Dutch wife

비용을 분담해(split the bill) 각자 몫을 계산하는(pay for one's self) 것을 '더치페이'라고 한다. 정식 영어로는 'go Dutch'라고 쓴다. '네덜란드'의 형용사인 'Dutch'는 17세기 무렵 해양 패권을 다투던(struggle for maritime supremacy) 영국에서 어감이 부정적인(have a negative connotation) 단어로 쓰이기 시작했다.



'값싸다(cheap)' '이중적이다(duplicitous)' '기만적이다(treacherous)' '이기적이다(selfish)'는 의미로 빗댔다. 이런 경멸적 용법(derogatory usage)은 양국 간의 적대감에서 비롯됐다(stem from their animosity).





술김에 벌이는 객기를 'Dutch courage', 술자리에서 맺어져 나중에 갈등을 빚을(come into conflict with each other) 계약은 'Dutch bargain', 도무지 헤아리기 어려운(be inscrutable) 것을 'double Dutch'라고 표현하는 식이다. 그러나 '더치페이'의 Dutch는 그런 경멸적 의미와는 거의 관련이 없다(have little to do with the pejorative sense).



17~18세기쯤 독일어를 사용하는 유럽인들이 미국으로 이주해(immigrate to the U.S.) 펜실베이니아에 정착했는데(settle in Pennsylvania), 이들을 '펜실베이니아 더치'라고 불렀다. 신성 로마제국(the Holy Roman Empire) 당시 독일 및 인근 산간 지대(nearby mountainous regions) 사람들은 'High Dutch', 네덜란드 쪽 출신은 'Low Dutch'라 부른 것과 연관 있다고 추정된다.



미국으로 이주한 'Dutch'들은 누구에게든 어떤 신세도 절대 지지 않는다는(never owe anyone anything) 평판을 얻었다(get a reputation). 친구 사이에서도 각자 계산하는(pay one's own bill) 것으로 유명해졌다. 그러면서 자연히 'Dutch'는 이런 특유의 행위와 같은 것을 의미하는 뜻이 됐다(become synonymous with this characteristic behavior). 예를 들어(for instance) 각자 부담 회식(점심)은 'Dutch treat(lunch)'라 고 표현하는 식이 된 것이다.



무더운 밤에 끼고 자는 죽부인(bamboo wife)을 'Dutch wife'라고도 한다. 이건 다른 맥락이다. 네덜란드 상인들이 식민지 인도네시아에 오래 머물면서 현지처(妻)를 두는 일이 많았는데, 이를 조롱하며(sneer at it) 이들이 서양에 소개한 인도네시아판 죽부인인 굴링(Guling)에 그런 이름이 붙었다고 한다.