[사진]나이키 무브 새내기,'함께해서 더 즐거워'

[OSEN=이대선 기자] 나이키가 3일 오후 서울 성수동 레이어57에서 미친 존재감 JUST DO IT 캠페인의 일환으로 새내기들을 위한 스포츠 이벤트 '무브(MOVE) 새내기'를 개최했다.



참가자들이 단체 사진을 찍고 있다.



'무브 새내기' 이벤트는 이날 국내 유일의 세계 복싱 챔피언 최현미 선수와 댄서 제이블랙&마리와 함께 복싱과 댄스를 한 공간에서 경험해 볼 수 있는 색다른 트레이닝 세션인 '#미친존재감 복싱X댄스 NTC(Nike+ Training Club)'를 시작으로, 11일에는 안정환 전 국가대표 축구 선수와 함께 여의도 공원의 스케이트장에서 뜨거운 축구 대결이 펼쳐지는 4 대 4 축구 대회 '#미친존재감 스노우 풋볼 리그'가 개최되며, 24일에는 음악과 러닝이 결합한 러닝 이벤트 '#미친존재감 인스턴트 고 런'이 진행된다. '#미친존재감 인스턴트 고 런' 행사에 참여하는 새내기들은 신촌 일대 약 5KM 러닝 코스를 돌며, 곳곳에 자리한 DJ들의 강렬 한 음악과 함께 뛰는 이색 러닝을 경험할 수 있게 된다.



약 한 달여 간 이어지는 '무브 새내기' 이벤트는 3월 3일 한강 세빛섬에서 스포츠와 음악이 공존하는 대규모 축제의 장인 #미친존재감 스포츠 페스티벌을 끝으로, 자신의 #미친존재감을 발산해 온 새내기들의 위대한 여정을 기념하며 마무리된다. /sunday@osen.co.kr