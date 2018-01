아이콘 '사랑을 했다', 美 애플뮤직 '베스트 오브 더 위크' 선정

[OSEN=선미경 기자] 그룹 아이콘의 정규 2집 타이틀곡 ‘사랑을 했다’가 이틀째 음원차트를 흔들고 있다.

'사랑을 했다'는 27일 오전 10시 기준 멜론, 올레, 벅스, 지니, 몽키3 등 주요 음원사이트 실시간 차트 1위를 휩쓸며 뜨거운 반응을 이어가고 있다.

아이콘은 지난 25일 2년 1개월만에 정규 2집 'RETURN'을 발표와 동시에, 국내 최대 음원 사이트 멜론을 포함 주요 차트 1위, 해외 아이튠즈 앨범 차트 17개국1위를 거머쥐었다.

'사랑을 했다'는 미국 애플 뮤직 'Best of the Week'에도 이름을 올리며 다시 한 번 아이콘의 글로벌 인기를 실감케 했다.

미국 애플 뮤직 에디터들이 정기적으로 발표하는 차트로 글로벌 영향력을 확인할 수 있는 지표다.

특히, 월드스타 '저스틴 팀버레이크(Justin Timberlake)', 전 세계를 댑(Dab) 열풍에 빠트린 '미고스( Migos)'와 어깨를 나란히 해 눈길을 끈다.

신곡 발표와 함께 아이콘은 오늘(27일) MBC '쇼!음악중심'에서 첫 무대를 꾸미며 본격적인 활동에 나선다.

아이콘은 음악 방송뿐만 아니라 '아는 형님', '주간 아이돌' 등 각종 예능 프로그램에 출연하며 활발한 활동을 이어나갈 예정이다. /seon@osen.co.kr

[사진]YG 제공