수지, 타이틀곡 '홀리데이' 도입부 최초 공개

가수 수지

가수 겸 배우 수지(24)가 새 앨범 타이틀곡 '홀리데이' 도입부를 공개했다.



26일 JYP 엔터테인먼트(이하 JYP)는 "네이버와 JYP·수지의 공식 SNS에 미니 2집 '페이시스 오브 러브(Faces of Love)' 타이틀곡 '홀리데이(Feat. DPR LIVE)' 뮤비 3차 티저를 게재했다"고 밝혔다.



공개된 티저 속 수지는 여유로운 모습으로 휴가 분위기를 만끽하는가 하면, 화이트 샌즈 사막에서 귀여운 걸음걸이로 사랑스러운 매력을 뽐냈다.



이와 함께 '오늘은 holiday 네 품에 안겨 있을래 / 온 몸에 힘이 빠지네 넌 나의 유일한 쉼터가 돼 / 오늘은 all day 너에게 딱 붙어 있을래 이리와 for all my sweetest holiday'라는 가사의 도입부를 리듬감 있는 멜로디와 함께 선보였다.

수지가 손글씨로 아기자기한 매력을 뽐낸 '홀리데이(Feat. DPR LIVE)' 전체 가사도 함께 공개됐다.수지의 두 번째 미니앨범 '페이시스 오브 러브'는 29일 오후 6시 발매된다. 타이틀곡 '홀리데이(Feat. DPR LIVE)'를 비롯해 '다른사람을 사랑하고 있어' '소버' '나쁜X' '잘 자 내 몫까지' '서툰 마음' '너는 밤새도록' 등 총 7트랙을 수록한다.