[OSEN=지형준 기자] 18일 오후 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 '#미친존재감 JUST DO IT 이벤트'가 열렸다.

이번행사에서는 나이키 러닝 이노베이션의 집대성으로 미친 존재감을 드러낼 새로운 러닝화 '나이키 에픽 리액트 플라이니트'를 전세계 최초로 공개했다. /jpnews@osen.co.kr