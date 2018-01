“국민 10명 중 5명 평창올림픽서 태극기 들어야”

남북이 평창 동계올림픽 개회식 때 한반도기를 앞세워 공동 입장하기로 합의한 가운데 우리 국민 10명 중 5명은 남한 선수단은 태극기를 들고 입장하는 것이 바람직하다고 생각하는 것으로 나타났다.



리얼미터는 tbs 의뢰로 17일 전국 성인 500명을 대상으로 설문(95% 신뢰수준에 표본오차 ±4.4%포인트)조사를 했다. 리얼미터는 설문 결과, ‘남한 선수단은 태극기를, 북한 선수단은 인공기를 각각 들고 입장하는 것이 바람직하다’라는 응답은 49.4%로 나타났다고 18일 밝혔다. ‘평창올림픽 개·폐회식 때 남북 선수단이 모두 한반도기를 들고 입장하는 것이 바람직하다’는 응답은 40.5%로 조사돼 태극기 의견보다 8.9%p 낮았다.





리얼미터 제공

이념 성향별로 보면 보수적일수록 태극기·인공기를 각각 들어야 한다는 의견이 강했다.

보수층의 68.5%, 중도층의 54.8%가 태극기·인공기를 각각 드는 게 좋다고 했고, 진보층에서는 한반도기를 드는 게 바람직하다는 의견(56.1%)이 ‘태극기·인공기’ 의견(32.2%)을 크게 앞섰다.



지지 정당별로는 자유한국당 지지층(태극기·인공기 75.2% vs 한반도기 19.7%)에서 70% 이상이 ‘남북 태극기·인공기 각각’으로 응답했다. 바른정당(59.3% vs 33.9%)과 국민의당 지지층(57.3% vs 40.0%)에서도 태극기·인공기’ 응답이 절반을 넘었다. 무당층(48.3% vs 31.4%)에서도 ‘태극기·인공기’ 응답이 우세했다. 정의당 지지층(47.3% vs 48.1%)에서는 두 의견이 팽팽하게 맞서는 것으로 조사됐다. 반면 민주당 지지층(태극기·인공기 38.1% vs 한반도기 53.2%)에서는 ‘한반도기’ 응답이 다 수였다.



연령별로는 60대 이상(태극기·인공기 62.2% vs 한반도기 27.0%), 30대(50.7% vs 44.7%), 50대(48.3% vs 43.2%), 20대(44.0% vs 38.9%)의 순으로 ‘남북 태극기·인공기 각각’ 응답이 대다수이거나 우세했다. 유독 40대(38.8% vs 52.1%)에서만 ‘남북 모두 한반도기’ 응답이 다수로 나타났다.