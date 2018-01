'컴백 D-2' 더 이스트라이트, '레알 남자'다운 폭풍성장 수트핏

[스포츠조선 김영록 기자]소년에서 남자로 돌아온 믿고 듣는 영재 밴드 더 이스트라이트(TheEastLight.)의 성숙해진 매력을 충분히 접할 수 있는 티저 콘텐츠들이 베일을 벗었다.

지난 15일 오후 소속사 미디어라인엔터테인먼트는 공식 SNS를 통해 더 이스트라이트(이석철, 이은성, 이승현, 김준욱, 정사강, 이우진)의 세 번째 디지털 싱글 '레알 남자(Real Man)' 15초 뮤직비디오 티저 영상을 공개했다.

펑키한 전자 사운드가 흘러나오면서 시작되는 이번 영상에는 성숙한 느낌이 물씬 느껴지는 의상을 입고 카리스마 가득한 포즈를 취하고 있는 여섯 멤버 각각의 실루엣이 담겨 있다.

이어 더 이스트라이트의 본격적인 연주가 시작되면서 타이틀곡 '레알 남자(Real Man)'의 신나고 경쾌한 하이라이트 부분도 짧게 공개돼 누리꾼들의 관심을 불러일으키고 있다.

더 이스트라이트는 이날 타이틀곡 15초 뮤비 티저 영상과 함께 이번 디지털 싱글 트랙리스트 이미지도 함께 오픈해 이목을 집중시켰다.

공개된 트랙리스트 이미지 속 더 이스트라이트는 와일드한 분위기가 돋보이는 장소에서 검정색 정장을 착용하고 강렬한 포스를 뿜어내고 있다. 1년 사이에 폭풍 성장을 거듭하며 모델 못지않은 슈트핏을 자랑하고 있는 멤버들의 모습은 보는 이들의 탄성을 자아내기에 충분했다.

멤버들의 사진 아래로는 타이틀곡 '레알 남자'부터 'Don't stop', '너와 둘이'까지 이번 신보에 담긴 트랙 목록이 적혀 있다. 특히 디지털 싱글임에도 총 3곡이 수록돼 미니앨범 못지않은 풍성함을 팬들에게 전달하고 있다.

'Holla', 'You're My Love', 'I Got You' 등의 곡들을 통해 귀엽고 깜찍한 10대 보이 밴드로서의 매력을 어필해왔던 더 이스트라이트는 새 디지털 싱글 '레알 남자(Real Man)'를 통해 더욱 성숙한 음악을 선보일 계획이다.

더 이스트라이트가 올해 처음으로 선보이는 새 디지털 싱글 '레알 남자(Real Man)'는 오는 18일 각종 온라인 음원사이트를 통해 공개된다. 이어 이날 오후 8시부터는 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 첫 단독 콘서트 'Don't Stop'을 개최한다.

