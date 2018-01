우디고차일드, 오늘(12일) 'MUSE' 음원 공개…박재범X식케이 지원사격

[스포츠조선 조윤선 기자] 하이어뮤직(H1GHR MUSIC)의 본격적인 새해 첫 활동 포문을 열 우디고차일드의 새 싱글이 드디어 베일을 벗는다.

우디고차일드는 오늘(12일) 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 싱글 'MUSE(Feat.박재범,Sik-K)'의 음원을 공개한다.

지난해 말 데뷔 싱글 '레츠기릿(Let's Get It)(Feat.박재범,Dok2)'에 이어 1개월 만에 초고속으로 선보이는 'MUSE(Feat.박재범,Sik-K)'에는 우디고차일드 소속 크루 YTC4LYF의 프로듀서 슬로(SLO)가 프로듀싱을 맡았다.

여기에 우디고차일드 특유의 귀에 쏙쏙 박히는 개성 넘치는 목소리에 박재범의 감미로운 보컬, 힙합신의 대표 '허슬러' 래퍼 식케이(Sik-K)의 담백한 랩이 더해져 더욱 신선한 조합을 완성했다.

특히 'MUSE'는 몽환적인 비트에 제목 그대로 누군가의 뮤즈를 향한 곡으로, 음악적 영감이 되는 연인에게 사랑을 표현하는 가사가 담겨있어 더욱 눈길을 끈다.

"너는 나의 muse/ 너는 나의 music / 너는 나의 노래들의 분신"이라는 센스있는 펀치라인과 "All I know is you baby/ 바쁘고 정신 없어도 네 생각이 계속 나는 걸/All I know us baby/ 세상을 다 가졌어도 다 몰라 우리 사랑밖에"라는 로맨틱 무드의 가사가 직접적으로 묘사돼 더욱 기대감과 궁금증을 증폭시킬 전망이다.

우디고차일드는 이번 새 싱글 발매와 더불어 식케이, pH-1과 함께 오는 2월 10일 홍대 무브홀에서 하이어뮤직 콘서트 'H1GHR'를 열고 본격 새해 열일 모드에 들어간다. 이번 공연은 티켓 오픈과 동시에 전석 매진을 기록하는 등 폭발적인 반응에 힘입어 2월 11일 추가 공연도 확정되는 등 뜨거운 반응을 불러 일으키고 있다.

한편, 하이어뮤직의 수장 박재범은 레이블 막내 우디고차일드의 새 싱글 'MUSE(Feat.박재범,Sik-K)' 발매 소식에 SNS로 "내가 여기다 했다고?"라고 반문하며 애정을 드러내 깨알 웃음을 자아내기도 했다. 우디고차일드의 신보는 오는 12일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 확인할 수 있다.

supremez@sportschosun.com