씨엔블루, 데뷔 8주년 팬미팅 성료…쌀·연탄 '기부'

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 그룹 씨엔블루가 팬미팅 < 8th ANNIVERSARY FANMEETING 'TRACK 8' - JUST PLEASE HOLD MY HAND>로 2018년 공식 활동을 시작했다.

6일 서울시 상명아트센터 계당홀에서 열린 씨엔블루 팬미팅에서 다국적 팬클럽 회원들이 대거 참여해 드리미 쌀화환으로 힘차게 응원했다.

씨엔블루와 다국적 팬클럽 회원들은 쌀 110kg, 연탄 1,080장을 기부했다. 개별 적립량으로는 씨엔블루 쌀 110kg, 연탄 80장, 이종현 연탄 1,000장이다. 이번 씨엔블루 팬미팅 응원 드리미에는 CNBLUE 1st Hong Kong Fans Club, BOICE HONG KONG, 디시인사이드 이종현갤러리가 참여했다.

이로써 씨엔블루와 팬클럽 회원들의 드리미 쌀화환 적립량은 쌀 66,103kg, 연탄 11,960장, 계란 2,900개, 짜파게티 2,000개, 실버키트 1145일, 기저귀 5,600개, 학교블록 316개, 사료 2,250kg을 돌파했다.

적립된 드리미 쌀과 연탄 등은 씨앤블루와 팬클럽 회원들이 지정하는 복지시설에 기부될 예정이다. 지금까지 씨엔블루는 소속사 FNC 엔터테인먼트와 팬들과 함께 기아대책, 초록우산어린이재단, 연탄은행, 민들레국수집, 영락보린원, 승가원, 광명보육원, 은평천사원, 천사들의보금자리, 서울영아일시보호소 등에 기부를 지속적으로 진행하고 있다.

