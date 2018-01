[OSEN=정지원 기자] YG엔터테인먼트가 에픽하이 미쓰라 진의 생일을 축하했다.

6일 0시 YG엔터테인먼트는 공식 블로그에 미쓰라의 생일을 축하하는 이미지를 게재했다.

"HAPPY BIRTHDAY MITHRA JIN"이라는 문구와 함께 흑백 사진 속 미쓰라 진의 분위기 넘치는 모습이 눈길을 끈다.

에픽하이는 최근 3년 만에 정규 9집 'We' ve Done Something Wonderful'을 발표했다. 공개 직후 각종 음원 사이트 실시간, 일간, 주간차트 1위를 모두 휩쓸며 '음원 강자'의 입지를 다시 한 번 굳혔다.

에픽하이는 현재 해외투어와 여름 콘서트 브랜드 '현재상영중' 시즌3를 구상 중이다./jeewonjeong@osen.co.kr

[사진] YG엔터테인먼트