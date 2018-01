Foreign Book Review: 'The Art of the Turnaround'

예술 위기? '비용 절감의 덫' 피해야

공연 예술단체는 수익보다 공익성에 더 큰 가치를 두는 조직이다.

때문에 불경기 경영난에도 예술의 질을 포기할수도, 티켓 가격을 무작정 올리기도 어려운 현실이다.

재정난에 허덕인 예술단체를 부활시킨 저자의 경험에서 극복 방법을 탐구해보자.