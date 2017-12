TRCNG, 늑대로 변신한다..신곡 '울프 베이비' 티저 공개

[OSEN=이소담 기자] 신인그룹 TRCNG가 오늘(29일) 신곡 ‘WOLF BABY’ 뮤직비디오 트레일러를 공개한다.

2018년 1월 2일 컴백을 앞둔 TRCNG(티알씨엔지)는 오늘 오후 6시 공식 채널을 통해 첫 번째 싱글앨범 ‘WHO AM I’의 타이틀곡 ‘WOLF BABY’ 뮤직비디오 트레일러를 오픈하며 새로운 매력을 선사한다.

소속사에 따르면, 음산한 분위기가 돋보이는 이번 영상 속 TRCNG는 오묘한 색의 눈동자와 마치 늑대를 연상케 하는 몸짓으로 색다른 변신을 해 깊은 인상을 남긴다. 또, TRCNG는 귀여운 악동 같은 이미지를 동시에 소화하며 지금껏 한 번도 보여준 적 없는 반전 매력을 공개하는 등 독특한 분위기와 더욱 풍부해진 매력으로 눈길을 사로잡을 예정이다.

이처럼 TRCNG만의 신비한 판타지가 시작될 것을 예고한 신곡 ‘WOLF BABY’는 아직 어리기만 한 소년들이지만 좋아하는 소녀 앞에서는 내면의 본능이 깨어나 누구보다 강인한 존재로 변한다는 스토리를 담은 일렉트로닉 스윙 댄스곡이다.

TRCNG는 1월 2일 정오 각종 음원 사이트를 통해 첫 번째 싱글앨 범 ‘WHO AM I’의 전곡 음원과 타이틀곡 ‘WOLF BABY’ 뮤직비디오를 공개하며, 같은 날 개최되는 컴백 쇼콘 ‘TRCNG 1st SHOW-CON WHO AM I’에서 신곡 무대를 최초로 선보인다. / besodam@osen.co.kr

[사진] TS엔터테인먼트 제공.