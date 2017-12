[뮤직톡톡] "오늘 뭐 듣지?"..엑소의 윈터송vs엄정화의 발라드

[OSEN=선미경 기자] 선후배 엄정화와 엑소의 동시 컴백이다.

엄정화와 엑소가 팬들에게 특별한 선물을 전한다. 26일 오후 6시 동시에 신곡을 발표하면서 팬들과 함께 올 한 해를 마무리하게 됐다. 오랜만에 발라드를 발표하는 엄정화, 그리고 올해에도 예정됐던 겨울 앨범으로 돌아오는 엑소다.

# 엑소의 윈터송

엑소는 오늘(26일) 겨울 스페셜 앨범 'Universe'를 발표한다. 고(故) 종현의 갑작스러운 비보로 발매일을 연기하며 이날 컴백하게 됐다. 티저를 통해 분위기 있는 바리스타로 변신한 모습을 공개, 엑소의 감미로운 매력을 예고하고 나섰다. 26일 0시에는 단체 버전 티저 영상이 공개되면서 기대를 높인 상황.

이번 타이틀곡 'Universe'는 감성적인 피아노 선율과 다이내믹한 일렉 기타 연주가 어우러진 록발라드 장르의 곡으로, 가사에는 세상의 전부가 되어버린 사랑을 우주 끝까지 가서라도 다시 찾겠다는 다짐을 담았다. 매년 겨울 스페셜 앨범으로 팬들에게 특별한 선물을 전했던 엑소. 올해에도 엑소만의 따뜻한 겨울 감성을 담은 음악으로 팬들과 소통할 수 있게 됐다.

# 엄정화의 발라드

엄정화는 올 해의 마무리이자 정규10집의 대미를 발라드 곡으로 장식하게 됐다. 이날 오후 6시 신곡 'She'를 공개, 오랜만에 발라드 음악으로 팬들을 만나게 됐다. 엄정화가 직접 작사에 참여해 그동안 쉽게 말하지 못했던 속마음을 털어놨다. 담담하게 전하는 엄정화의 애틋한 이야기다.

'She'는 기타와 스트링 사운드에 풍부한 감수성이 묻어나는 엄정화의 보컬이 더해진 서정적인 '엄정화표 발라드'가 될 전망이다. 지난해부터 이어져온 정규10집 'The Cloud Dream of the Nine'을 마무리하는 특별한 곡이다. /seon@osen.co.kr

[사진]각 소속사 제공