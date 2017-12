[Oh!llywood] "제목만 봐도 심쿵" 최고 홀리데이무비 베스트25(ft. 1990년~)

[OSEN=최나영 기자] 오늘(24일)은 크리스마스 이브. 연말 분위기가 물씬 나는 요즘, 자연스럽게 클래식한 홀리데이 무비를 떠올리는 영화팬들이 많다. 산타클로스가 등장하는 영화가 달달한 로맨틱 코미디물만 있는 것은 아니다. 애니메이션, 액션, 판타지까지. 엔터테인먼트 위클리가 선정한 1990년 이래 지난 30년간의 '베스트 홀리데이 무비 25편'을 살펴봤다. 제목만 봐도 '심쿵'할 만한 영화들이 꽤 있을 것이다.

가장 먼저 이름을 올린 영화는 '엘프'/ 크리스마스 이브. 고아원에 선물을 전달하러온 산타 할아버지의 선물 보따리 안에 가득찬 장난감을 보고 엉금엉금 기어들어간 아기가 그대로 북극의 산타 마을로 옮겨져 가면서 펼쳐지는 이야기를 그렸다. 윌 페렐, 주이 디샤넬 등이 출연하는 이 영화의 뭉클한 감동은 쉽게 잊지 못한다.

크리스마스 로맨틱 코미디의 정석으로 불리는 '러브 액츄얼리'가 2위를 차지했고, 이제는 크리스마스에 보지 않으면 섭섭한 '나홀로 집에'는 3위에 이름을 올렸다. 평범하지만 당돌한 노처녀의 일과 사랑을 경쾌하게 그린 로맨틱 코미디 '브리짓 존스의 일기'가 4위, 팀 버튼 감독의 독특하고 기괴한 상상력이 돋보이는 애니메이션 '크리스마스 악몽'이 5위에 랭크됐다. 이 작품은 1995년 개봉 당시 스톱모션 방식으로 제작돼 큰 화제를 모았다.

'로맨틱 홀리데이'가 7위를 장식했다. 영화는 미국 L.A에서 잘 나가는 영화예고편 제작회사 사장과 영국 전원의 예쁜 오두막집에 살면서 인기 웨딩 칼럼을 연재하는 두 여성이 연휴 동안 복잡한 개인생활에서 잠시나마 탈출하고자 연말에 집을 바꾸어 살면서 일어나는 이야기를 그린 로맨틱코미디. 카메론 디아즈, 케이트 윈슬렛, 주드 로, 잭 블랙 등이 출연한다.

국내에서도 많은 사랑을 받은 '유브 갓 메일'이 8위를 차지했다. 미국 뉴욕에서 작은 어린이 서점 ‘모퉁이 책방’을 운영하는 여자가 인터넷 대화방에서 우연히 만난 남자와 메일을 주고받으며 호감을 느낀다. 현실에서 앙숙인 두 남녀가 채팅방에서 만나 사랑 키우지만 결국 정체를 알아채는 이야기. 맥 라이언, 톰 행크스가 남녀주인공으로 호흡을 맞췄다.

두 배우가 호흡을 맞춘 또 한 편의 영화 '시애틀의 잠못 이루는 밤'은 10위에 이름을 올렸다. 운명이 선사한 마법같은 사랑은 보는 이의 마음을 흔들기에 충분하다.

역시 많은 이들이 홀리데이무비 대표작으로 꼽는 산드라 블록 주연 '당신이 잠든 사이에'가 13위에 랭크됐고, 팀 버튼 감독의 '배트맨2'가 16위를 장식했다.

역시 대표적인 크리스마스 무비 '34번가의 기적'은 20위를 차지했다. 47년작 '34번가의 기적'의 리메이크 작품인 이 영화는 산타의 존재를 의심하는 6세 수잔과 산타 차림으로 백화점 홍보를 하는 할아버지 크리스 사이의 이야기를그렸다.

브루스 윌리스 주연 액션영화 '다이하드2'가 21위에 오른 것도 눈길을 끈다. 영화는 눈 내리는 크리스마스에 아내와 함께 보낼 행복한 시간을 꿈꾸던 존 맥클레인 형사의 고군분투 수난기를 그렸다. 최고의 크리스마스 무비이자 액션영화로 꼽는 이들이 많다.

- 다음은 엔터테인먼트 위클리 선정, 지난 30년간 홀리데이무비 베스트 25편

1. 엘프(ELF, 2003)

2. 러브 액츄얼리(LOVE ACTUALLY, 2003)

3. 나홀로 집에(HOME ALONE, 1990)

4. 브리짓 존스의 일기(BRIDGET JONES'S DIARY,2001)

5. 팀 버튼의 크리스마스 악몽(THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS, 1993)

6. 그린치(HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS, 2000)

7. 로맨틱 홀리데이(THE HOLIDAY, 2006)

8. 유브 갓 메일(YOU'VE GOT MAIL, 1998)

9. 나 홀로 집에2(HOME ALONE 2: LOST IN NEW YORK, 1992)

10. 시애틀의 잠못 이루는 밤(SLEEPLESS IN SEATTLE, 1993)

11. 산타클로스(THE SANTA CLAUSE, 1994)

12. 우리, 사랑해도 되나요?(THE FAMILY STONE, 2005)

13. 당신이 잠든 사이에(WHILE YOU WERE SLEEPING, 1995)

14. 머펫의 크리스마스 캐롤(THE MUPPET CHRISTMAS CAROL, 1992)

15. 폴라 익스트레스(THE POLAR EXPRESS, 2004)

16. 배트맨2(BATMAN RETURNS, 1992)

17. 솔드 아웃(JINGLE ALL THE WAY,1996)

18. 저스트 프렌즈(JUST FRIENDS, 2005)

19. 나니아 연대기-사자, 마녀 그리고 옷장(CHRONICLES OF NARNIA: THE LION, THE WITCH AND THE WARDROBE, 2005)

20. 34번가의 기적(MIRACLE ON 34TH STREET, 1994)

21. 다이하드2(DIE HARD 2, 1990)

22. 나쁜 산타(BAD SANTA, 2003)

23. 더 베스트 맨 홀리데이(THE BEST MAN HOLIDAY, 2013)

24. 고(GO, 1999)

25. 크레이지 나이트(EIGHT CRAZY NIGHTS, 2002) /nyc@osen.co.kr

[사진] 영화 포스터, 스틸