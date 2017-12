[OSEN=박재만 기자] 23일 오후 서울 서대문구 홍은동 그랜드힐튼호텔 컨벤션홀에서 '샤오미 로드FC 045 XX AWARDS 2017'이 열렸다.



BEST FIGHTER OF THE YEAR을 수상한 김수철이 소감을 말하고 있다. /pjmpp@osen.co.kr