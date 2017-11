[★SHOT!] 방탄소년단·체인스모커스, AMAs서 재회…'슈퍼스타 만남'

[OSEN=정지원 기자] 그룹 방탄소년단이 체인스모커스와 찍은 사진이 공개됐다.

'2017 아메리칸 뮤직어워드(Amarican Music Awards 2017, 이하 AMA)' 측은 20일 공식 트위터를 통해 방탄소년단과 체인스모커스가 함께 찍은 사진을 공개했다.

사진 속 방탄소년단과 체인스모커스는 밝은 미소를 지으며 카메라를 응시하고 있다.

체인스모커스와 방탄소년단은 지난 10월 18일 발매된 방탄소년단의 미니앨범 LOVE YOURSELF 承 &lsquo ;Her’의 수록곡 'Best Of Me'를 공동 작업했다.

'Best Of Me'는 체인스모커스의 앤드류 타가트와 방탄소년단 래퍼라인 멤버들이 참여했으며, 체인스모커스 특유의 아련하고 서정적인 코드윅과 에너지를느낄 수 있는 EDM 장르의 곡이다.

