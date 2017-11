하드록의 전설 AC/DC 기타리스트 맬컴 영, 64세로 사망

지난 2003년 3월 런던 공연에 참가한 맬컴 영. /연합뉴스



'하드록의 전설' AC/DC의 기타리스트 맬컴 영이 64세로 사망했다.



AC/DC는 18일(현지 시각) 공식 페이스북 계정을 통해 “사랑하는 남편, 아버지, 할아버지였던 맬컴 영이 여러 해 치매를 앓아오던 중 가족들이 지켜보는 가운데 평화롭게 숨을 거두었다”며 고인의 죽음을 알렸다. 정확한 사망 시기는 밝히지 않았다.



영국 글래스고에서 태어난 맬컴은 1963년 가족과 함께 호주 시드니로 건너갔으며, 동생 앵거스와 함께 1973년 AC/DC를 결성했다.



맬컴은 리듬 기타를, 앵거스는 리드 기타를 맡았다. 밴드 이름은 누나인 마거릿이 재봉틀 뒷면에 AC/DC(교류/직류)라고 쓰여있는 것을 보고 에너지가 넘친다는 이미지를 떠올려 붙인 것이다.



AC/DC는 40여년에 걸쳐서 강렬한 하드록과 서정적인 곡, 블루스 풍의 곡들을 섭렵하며 2억장 이상의 앨범판매고를 올렸다. 특히 ‘백 인 블랙(Back in Black)’은 마이클 잭슨의 ‘스릴러(Thriller)’ 다음으로 세계에서 두 번째로 많이 팔린 앨범이다. '하이웨이 투 헬(Highway To Hell)'은 미국 빌보드 차트 25위 안에 들었고, '터치 투 머치(Touch Too Much)'는 영국 톱30에 들었다.



맬컴은 2014년 치매 진단을 받고 그룹 활동을 중단했다.