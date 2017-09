방탄소년단, 오늘 역대급 컴백..네이버 V앱 '방탄늬우스' 진행

[OSEN=박진영 기자] 방탄소년단의 새 앨범 LOVE YOURSELF 승 ‘Her’가 오늘(18일) 오후 6시 전 세계 동시 발매된다.



LOVE YOURSELF 승 ‘Her’는 방탄소년단의 새로운 시리즈 LOVE YOURSELF의 첫 시작을 알리는 미니 앨범이다. ‘사랑’이라는 주제로 첫사랑에 빠진 소년들의 모습을 청량하고 유쾌하게 담고 있다.



이번 앨범에는 히든트랙 2곡을 포함 총 11곡의 신곡과 스킷이 수록되어 있으며, EDM, 디스코 기반의 신스 펑크 등 새로운 장르에 도전하는 방탄소년단의 폭넓어진 음악 세계와 완성도를 보여줄 것이 기대된다.



타이틀곡 'DNA'는 해외 최신 음악 트렌드인 EDM POP 장르에 속하며 드랍 파트를 과감하게 사용하는 등 K팝에서는 보기 드문 음악적 구조를 가진 곡이다. 청춘의 풋풋하고 패기 넘치는 사랑의 마음을 표현한 가사와 함께 일렉트로 팝을 기반으로 중독적인 휘파람 소리와 어쿠스틱한 기타 사운드가 특히 매력적이다.



방탄소년단의 이번 앨범은 발매 전부터 선주문 105만 장을 돌파하며 이미 전 세계적으로 뜨거운 반응을 얻고 있다. 또한 지난 앨범들을 통해 빌보드 메인 앨범 차트인 ‘빌보드 200’에 네 번 연속 진입 및 K팝 최고 기록인 26위 기록 등 뛰어난 성적을 거둔 바 있어 이번에도 어떤 역대급 기록들을 만들어 낼지 귀추가 주목된다.



방탄소년단은 오늘 오후 6시 미니앨범 LOVE YOURSELF 승 &ls quo;Her’ 발매 후, 8시부터 네이버 V앱에서 컴백스페셜 ‘방탄늬우스’를 진행하며, 오는 21일 전 세계 동시 생중계되는 Mnet 'COMEBACK SHOW - BTS DNA'에서 새 앨범의 신곡 무대를 최초로 공개할 예정이다. /parkjy@osen.co.kr

[사진] 빅히트엔터테인먼트 제공