[일사일언] 스키야키와 비빔밥

영국에서 이 곡에 대한 반응이 좋자, 1963년 미국의 캐피톨 음반사가 사카모토 규가 부르는 원곡을 '스키야키'라는 곡명으로 미국 시장에 출시했다. 이 곡은 빌보드 차트 1위에 올라 3주나 머무르는 생각지도 못한 대박을 터뜨린다. 이후 이 앨범은 전 세계적으로 1300만 장이나 팔리는 대성공을 거두었고, 덩달아 제목인 '스키야 키'가 일본을 대표하는 음식으로 널리 알려지게 되었다.싸이의 '강남스타일' 등 K팝이 세계를 휩쓸고 있는 요즘, 한국의 아이돌 그룹이 칼군무에 맞춰 'You are so hot like Bulgogi'나 'Together with you like Bibimbap' 같은 노래 한 곡쯤 히트시켜 주면 한식 세계화에도 도움이 될까 하는 엉뚱한 상상을 해본다.