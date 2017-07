[★SHOT!]용감한형제 "사무엘, 얼굴 진짜 미친거지"..깜짝 스포

[OSEN=최나영 기자] 음악 프로듀서 용감한형제가 사무엘의 새 앨범 관련 사진을 깜짝 공개했다.

용감한형제는 15일 자신의 SNS에 "김사무엘 깜짝공개. 얼굴 진짜 미친 거지. 최강 비주얼갑"이라는 태그와 함께 한 장의 사진을 게재했다.

사진 속에는 마치 순정만화에서 막 튀어나온 듯한 사무엘의 청초한 얼굴이 담겨 있다. 검은색의 헤어스타일로 변신했으며 하얀 셔츠를 입어 단정함을 더했다.

한편 엠넷 '프로듀스 101' 시즌2로 큰 인기를 끌며 최종순위 18위를 기록한 사무엘은 오는 8월 컴백한다.

사무엘의 첫 미니앨범 타이틀곡은 '식스틴 '으로 래퍼 창모가 피처링을 담당한다. 이 외에도 R&B장르의 '아임 레디(I'm Ready)'와 '위드 유(With You)', 강렬한 힙합사운드의 곡 '원투쓰리(1,2,3)', '아이 갓 잇(I got it)' 등 총 5곡이 이번 앨범에 수록되는 것으로 알려졌다. /nyc@osen.co.kr

[사진] 용감한형제 SNS