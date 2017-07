소녀시대, 美빌보드 선정 10년간 베스트 K팝 걸그룹 1위..7위 f(x)

[OSEN=최나영 기자] 소녀시대, f(x)(에스엠엔터테인먼트 소속)가 미국 빌보드가 발표한 ‘지난 10년간 베스트 K-Pop 걸그룹 10’에 선정됐다.

소녀시대와 f(x)는 미국 유명 매체 빌보드가 지난 12일(현지시간) 홈페이지를 통해 발표한 ‘지난 10년간 베스트 K-Pop 걸그룹 10 : 평론가의 선택’(10 Best K-Pop Girl Groups of the Past Decade: Critic's Picks)에 선정, 각각 1위와 7위에 이름을 올렸다.

특히, 빌보드는 소녀시대에 대해 “지난 10년 동안 강력한 커리어를 보여준, 반박의 여지 없는 K-Pop의 제왕으로, 탄탄하게 제작된 노래와 활기 넘치는 여성스러운 매력으로 한국을 사로잡고 있다. 이들은 수년간 꾸준히 그룹 활동을 보여주고 있을 뿐 아니라 연기, 솔로 아티스트로의 활동 등 다양한 분야에서 활발히 각자의 커리어도 이어나가고 있으며, 데뷔 10주년이 되는 8월 발매할 새 앨범으로 여전히 최고임을 보여줄 계획이다”라고 소개했다.

또한 f(x)에 대해서는 “f(x)는 지난 10년간 K-Pop 걸그룹 신(scene)에서 볼 수 없었던 전무후무한 그룹으로, 이들은 일렉트로니카와 신스팝에 중점을 둔 앨범 ‘Pink Tape’, ‘Red Light’, ‘4 Walls’ 등을 통해 자신들을 다른 그룹과는 확고하게 차별화시켰으며, 획기적인 면모와 동시에 K-Pop의 팬이 아닌 사람들에게도 다가가기 수월한 그룹이라는 점을 보여주었다”고 설명해 눈길을 끌었다.

앞서 빌보드는 지난 10일(현지시간) 홈페이지를 통해 발표한 ‘위대한 역대 걸그룹 송 100’ (100 Greatest Girl Group Songs of All Time)에서 소녀시대의 ‘I GOT A BOY’를 한국 걸그룹 중 최고 순위인 21위에, f(x)의 ‘첫 사랑니 (Rum Pum Pum Pum)’를 59위에 선정했던 바다. /nyc@osen.co.kr

[사진] SM엔터테인먼트