[Why] '요가 노마드' 꿈꾸며… 영어 요가 수업에 몰리는 강사 지망생들

아직은 드문 직업

주로 국내 외국인들 상대… 영어 유치원서도 귀한 대접



외국에서도 경쟁력

동양의 신비감 갖춘 강사… 수강생들 거부감 없어





"Bend forward, lengthening the spine. Bring the forehead close to the knees(척추를 늘리며 몸을 앞으로 굽히세요. 이마를 무릎 가까이 놓아주세요)."



지난 8일 오후 서울 동작구에 있는 한 요가 스튜디오에서는 영어로 수업이 한창 진행 중이었다. 수강생들은 요가 동작을 설명하는 영어 문장을 외우며 동작을 따라 했다. '영어 요가 지도자 과정'으로 개설된 이 수업엔 영어로 요가를 가르치고 싶은 강사 지망생들이 몰렸다.





이미지 크게보기 인천에 있는 한 요가원에서 국내에 사는 외국인들이 요가 수업을 듣고 있다. / 한국치유요가협회 제공