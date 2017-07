/인터넷 캡쳐





걸그룹 레드벨벳 아이린의 여름맞이 '물 만난' 미모가 화제다. 최근 한 온라인 커뮤니티에는 '청멜빵 입은 아이린'이라는 제목의 글이 올라왔다. 글 속에는 지난 9일 SBS '인기가요'에 출연한 아이린의 움짤(움직이는 사진)이 담겨 있다.



이날 아이린은 새 앨범 'The Red Summer'의 수록곡 'You Better Know' 무대에서 파란 민소매 크롭탑과 함께 청으로 된 부츠컷 멜빵 바지를 입고 나와 눈길을 끌었다. 그는 까만 웨이브 머리와 초커 목걸이 스타일로 활동적이면서도 묘하게 섹시한 분위기를 연출했다. 특히 멜빵 바지의 몸통 부분의 폭보다 더 가느다란 아이린의 개미 허리가 시선을 강탈한다.



한편 레드벨벳은 지난 9일 신곡 '빨간 맛'을 발표하고 활발히 활동 중이다.