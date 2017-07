'컴백' 엑소, 수호 티저 공개…18일 컴백 기념 V 생방송

[스포츠조선 조윤선 기자] 정규 4집 'THE WAR'(더 워)로 가요계 평정을 예고하고 있는 엑소(EXO)가 18일 네이버 V 생방송으로 팬들과 만난다.

오는 18일 오후 6시 정규 4집 'THE WAR'의 전곡 음원을 공개하는 엑소는 같은 날 오후 8시 네이버 스타 라이브 애플리케이션 V의 EXO 채널을 통해 컴백 기념 생방송 '2017 한여름 밤의 KO KO BOP'을 진행, 정규 4집 제작기를 비롯해, 새 앨범 수록곡 소개, 뮤직비디오 촬영 비하인드 스토리 등 다양한 주제로 이야기를 나누며 소통할 예정이어서 글로벌 팬들의 뜨거운 관심을 얻을 전망이다.

또한 엑소는 금일(14일)부터 16일까지 3일간 서울 삼성동 SMTOWN 코엑스 아티움에서 'Ko Ko Bop VR 체험' 이벤트를 펼치며, 이번 행사는 엑소 멤버들이 음악 작업을 하는 상황을 3D Audio VR(Virtual Reality, 가상현실)로 제작, 엑소가 눈 앞에 있는 듯한 신기한 경험은 물론 신곡 'Ko Ko Bop'(코코밥)의 일부를 최초로 들을 수 있는 기회를 제공하는 신개념 프로모션인 만큼, 팬들의 폭발적인 반응이 기대된다.

더불어 엑소는 오늘 공식 홈페이지 및 인스타그램, 트위터 등 SNS를 통해 정규 4집 수록곡 'What U do?'(왓 유 두?)가 배경 음악으로 삽입된 멤버 수호의 티저 영상과 티저 이미지를 오픈해 이목을 집중시켰으며, 현재까지 멤버별 티저 영상을 통해 '다이아몬드', 'Forever'(포에버), '소름 (Chill)', '전야 (前夜)', 'What U do?' 등 수록곡 음원의 일부가 공개되어 새 앨범에 대한 궁금증은 연일 고조되고 있다.

한편, 엑소가 펼치는 'Ko Ko Bop VR 체험' 프로모션의 영상 콘텐츠는 SM엔터테인먼트와 3D Audio VR 솔루션 기업 디지소닉의 협업으로 탄생되었다.

supremez@sportschosun.com