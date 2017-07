"힘이 되어주세요"…김새롬, 김정민 응원글 재업로드

[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 김새롬이 김정민 응원글을 다시 올렸다.

김새롬은 13일 자신의 인스타그램에 '김정민 ing, You are not alone (넌 혼자가 아니야)'라는 문구가 들어간 이미지를 리그램했다.

이미지와 함께 김새롬은 "많이들 걱정하시고 계시는 것 같네요. 어제 정민이의 소속사 대표님의 인스타에서 이 게시물을 보았고 이 포스팅이 정민이에게 정말로 큰 힘이 되고 있다는 걸 알게 되었어요. 여러분도 정민이에게 힘이 되어주시면 좋겠습니다"라고 남겼다.

앞서 김새롬은 해당 이미지를 올렸다가 돌연 삭제해 궁금증을 샀다. 김새롬이 올린 이미지는 김정민 소속사 대표가 김정민을 응원하기 위해 올린 것. 그는 "내 자식. 내 피 같은 아이. 힘이 되어 주면 좋겠는데... 나를 믿어준다면 이걸 같이 올려주길 바랍니다. 힘이 될 겁니다. 널리 알려 주세요. 김정민 힘내기. 피라미드처럼 퍼져라"라는 글과 함께 김정민 응원글을 남겨 눈길을 끌었다.

