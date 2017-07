[공식] 엑소, '더 워' 히트메이커 대거 참여…세훈, 티저 오픈

[스포츠조선닷컴 정안지 기자]엑소(EXO, 에스엠엔터테인먼트 소속)가 정규 4집 'THE WAR'(더 워)로 또 한번 기록 행진에 나선다.

엑소 정규 4집 'THE WAR'는 타이틀 곡 'Ko Ko Bop'(코코밥)을 비롯한 다채로운 장르의 총 9곡으로 구성됨은 물론, 엑소가 데뷔 때부터 이어 온 세계관의 새로운 시작을 알리는 앨범으로 기대를 모으고 있으며, 오는 18일 오후 6시 각종 음악 사이트릍 통해 음원 공개되는 데 이어, 19일 음반이 발매될 예정이어서 글로벌 음악 팬들의 뜨거운 반응이 예상된다.

특히, 이번 앨범에는 '늑대와 미녀', '중독', 'Sing For You', 'For Life' 등을 통해 엑소와 환상적인 호흡을 보여준 인기 작곡가 켄지(kenzie)와 세계적인 프로듀서팀 더 언더독스(The Underdogs), 최정상급 영국 작곡가팀 런던노이즈(LDN Noise), 미국 출신 프로덕션팀 마즈뮤직(MARZ Music), 실력파 싱어송라이터 헨리 등 히트메이커들이 함께 작업함은 물론, 멤버 첸, 찬열, 백현도 작사에 참여해 앨범의 완성도를 한층 높였다.

또한 엑소는 금일(13일) 공식 홈페이지 및 인스타그램, 트위터 등 SNS를 통해 색다른 모습으로 변신한 멤버 세훈의 티저 영상과 이미지를 공개했으며, 이번 티저 영상의 배경 음악으로는 헨리가 작곡에 참여한 정규 4집 수록곡 '전야 (前夜)'가 삽입돼 새 앨범에 대한 기대감을 더욱 증폭시키고 있다.

한편, 엑소는 오는 20일 Mnet '엠카운트다운'을 시작으로 21일 KBS2TV '뮤직뱅크', 22일 MBC '쇼!음악중심', 23일 SBS '인기가요' 등 각종 음악 방송에 출연해 컴백 무대를 선사할 예정이다.

anjee85@sportschosun.com