[윤희영의 News English] 교황이 南·北 중재자로 임명한 엘살바도르 추기경

중미(中美)의 작은 나라 엘살바도르(El Salvador). 'El'은 스페인어의 정관사(영어로는 The), 'Salvador'는 'Savior(구세주)'라는 뜻이다. 북한이 대륙간탄도미사일 시험 발사를 감행해(carry out its intercontinental ballistic missile test) 한반도 긴장이 더욱 고조되고 있는(continue to escalate) 가운데, 프란치스코 교황이 엘살바도르의 그레고리오 로사 차베스(75) 추기경을 남북한 간의 중재자로 임명했다(appoint the Salvadoran cardinal as arbitrator).



지난달 엘살바도르 사상 첫 추기경으로 서임된(be consecrated as the first cardinal in its history) 그는 엘살바도르의 12년 내전을 종식시키는데 결정적 역할을 한 것으로 유명하다(be well-known for having played a decisive role in ending the civil war). 1980년 암살당한(be assassinated) 오스카르 로메로 대주교를 도와 전쟁으로 피폐해진 나라에 평화를 가져온(bring peace to the war-torn country) 인물이다. 프란치스코 교황이 그에게 남북한 중재를 첫 주요 임무로 부여한(entrust him with the arbitration between North and South Korea as his first major assignment) 것은 그런 배경 때문이다.