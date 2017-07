[Oh!쎈 초점] 유닛·합류·프로젝트..‘프듀2’ 연습생, 또 서바이벌

[OSEN=정준화 기자] 유닛을 결성하거나, 솔로로 데뷔한다. 팀에 합류하는 이들도 있고, 프로젝트 그룹까지 결성된다. ‘프로듀스 101 시즌2’에 출연했던 연습생들이 종영 이후 뜨거운 열기를 활동으로 이어간다.

당연한 행보다. 자신을 응원해준 국민 프로듀서들을 위한 보답이기도 하고, 화제성을 이어가기 위한 전략이기도 하다. 어쨌거나 팬들은 반가운 일. 성공적으로 방송을 마친 Mnet ‘프로듀스 101 시즌2’가 가요계에 막대한 영향을 끼칠 전망이다.

본격적으로 가요계에 진출해 서로 경쟁하고 도움을 주며 시너지를 만들어낼 것이라는 분석. 이들에게는 진짜 서바이벌이 시작된 셈이다.

# 역대급 유닛 데뷔..브랜뉴뮤직 임영민X김동현

함께 프로그램에 참여했던 이대휘, 박우진은 워너원으로 데뷔했다. 함께 브랜뉴뮤직 소속 연습생으로 방송에 참여했던 임영민과 김동현은 듀엣으로 데뷔, 워너원과 한바탕 맞붙을 예정이다.

12일 가요계에 따르면 임영민과 김동현은 오는 7월 말 데뷔 선공개곡을 공개하고 유닛 프로젝트를 시작한다. 이후 8월 말에 미니앨범을 공개할 예정. 뜨거운 관심이 집중되고 있는 만큼 현재 두 사람은 앨범 작업에 한창이다. 그간 받았던 뜨거운 사랑에 보답하고자, 연습에 최선을 다해 몰두하고 있다는 전언. 오는 13일 오후 6시 V라이브를 공식 오픈, 팬들과 소통도 본격적으로 시작할 예정이다.

브랜뉴뮤직 측은 이날 OSEN에 “임영민과 김동현이 데뷔를 앞두고 준비에 최선을 다 하고 있다. 7월 말 선공개곡을 공개하고 8월 말 미니앨범을 발매할 예정이며, 아직 유닛명은 정하지 못했다”고 밝혔다.

# 스타트 끊는다..솔로 데뷔 사무엘

워너원 데뷔에 앞서 사무엘이 먼저 스타트를 끊는다. 8월 2일 솔로 가수로 정식 데뷔를 확정지언 것. 사무엘 소속사 브레이브엔터테인먼트는 공식 SNS 계정을 통해 사무엘 데뷔 일 및 앨범 재킷, 트랙리스트를 공개하기도 했다.

8월 7일 데뷔하는 워너원보다 앞선 행보이기에 더욱 눈길을 끈다. 트랙리스트는 ‘보석함(Jewel Box)’, ‘식스틴 (Feat. 창모) (Sixteen)’, ‘I Got It’ (Feat. Maboos), ‘With U (Feeat. 청하), ‘123 (One Two Three) (Feat. Maboos), ‘I’m Ready’ 등 총 6곡이 담겼다.

신흥 대세 청하와 창모와의 신선한 조합을 신의 한 수로 꼽으며 앨범에 대한 기대감을 증폭시키고 있다는 점도 주복해볼만하다.

# 뉴이스트·유회승·이우진, 복귀 혹은 합류

최대 수혜자로 꼽히는 뉴이스트 멤버 김종현과 강동호는 뉴이스트로 복귀한다. 김종현 강동호 최민기의 팬덤은 뉴이스트의 2012년 대표곡 '여보세요'를 차트 최상위권에 올려놓는 등 열정적인 모습을 보였고, 소속사 역시 황민현을 제외한 4명으로 뉴이스트 컴백을 준비하겠다는 입장을 밝힌 바.

유회승은 FNC 밴드 엔플라잉에 합류했다. ‘프듀2’에서 뛰어난 보컬은 물론 예능적으로도 발군인 모습을 보여줬기에 기대가 크다. 유회승이 합류한 엔플라잉은 8월 컴백 목표로 신보 준비 중. 20대 연습생 중 유일한 군필자로 주목받았던 유회승은 시원하게 뻗어 올리는 가창력으로 이석훈의 극찬을 받은 바 있다.

이우진은 더 이스트라이트로 복귀했으며, 노태현 역시 핫샷으로 복귀, 오는 15일 새 앨범으로 팬들을 찾는다.

# 프로젝트 그룹 나온다...JBJ 결성 논의 중

프로젝트 그룹까지 꾸려질 예정이다. 생방송에 진출하지 못한 인기 연습생 7명으로 꾸려진 JBJ가 탄생을 앞두고 있다. 노태현 김태동 타카다켄타 김동한 권현빈 김상균 김용국으로 구성된 JBJ는 페이브 엔터테인먼트의 기획 하에 9월 데뷔를 추진한다. 권현빈의 합류 여부는 미정이나, 팬들이 원했던 데뷔를 성사시킨 것만으로도 화제를 모으기 충분했다.

