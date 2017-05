미세먼지 WHO 기준 맞춘다더니… 말바꾼 서울시교육청

'실외수업 자제' 권고 기준, WHO보다 느슨한 교육부 따라





서울시교육청이 지난달 "학교 미세 먼지(PM10) 대응 기준을 세계보건기구(WHO) 기준에 맞추겠다"고 했지만 실제로는 WHO 기준보다 더 느슨한 기준을 따르라고 일선 학교에 최근 지시한 것으로 밝혀졌다.



서울시교육청은 지난달 27일 관내 학교에 내려 보낸 '미세 먼지 대응 실무 매뉴얼'에서 '실외 수업 자제'를 권고하는 미세 먼지 농도를 WHO 기준보다 느슨한 교육부 기준(미세 먼지 농도 81㎍/㎥ 이상, 초미세 먼지 농도는 51㎍/㎥ 이상)으로 통일했다.



서울시교육청은 이에 앞선 지난달 11일 기자회견을 갖고 "앞으로 서울 학교들은 WHO 권고 기준을 준용해 미세 먼지 농도는 50㎍, 초미세 먼지 농도는 25㎍만 넘어도 실외 수업을 자제하도록 하겠다"고 밝혔다. 당시 상당수 대기 전문가는 "(미세 먼지가 주로 중국 등지에서 유입되는) 한국의 지리적 상황 등을 고려하지 않은 채 WHO 기준을 무작정 적용하려 한다"며, 서울시교육청의 정책을 '전시행정'이라고 비판했다.



이 같은 비판에 대해 그간 입장 표명을 하지 않던 서울시교육청이 일선 학교에 내려보낸 매뉴얼을 통해 WHO 기준 적용을 철회한 것이다. 교육청 관계자는 "교육부와 교육청 사이 실외 수업 자제 기준이 다르면 혼란스러울 수 있다는 점을 고려한 조치"라며 "학사 일정과 관련한 것은 교육부 기준에 맞추되 미세 먼지 농도가 WHO 기준인 50㎍을 넘으면 마스크 착용 등 교육을 진행하도록 한 것"이라고 말했다.



서울시교육청이 3억원을 들 여 서울의 모든 유·초등학생(약 54만명)에게 1회용 미세 먼지 마스크를 무상 배포하는 계획도 처음 예상했던 5월 중순을 지나 6월이 돼야 가능한 것으로 보인다. 이 때문에 '장마가 시작되는 6월에 미세 먼지 마스크가 과연 쓸모가 있나'라는 지적이 나온다. 지난해 6월 서울의 평균 미세 먼지 농도는 46㎍으로 4월(71㎍), 5월(56㎍)보다 훨씬 낮았다.