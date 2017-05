대선 당일 오전 페이스북 1시간 접속 장애 왜?

제19대 대통령 선거일인 9일 오전 약 1시간 동안 페이스북 접속이 되지 않아 일부 이용자들이 불편을 겪었다.



이날 오전 10시쯤 페이스북 사이트와 애플리케이션에서는 “죄송합니다. 오류가 발생했습니다. 현재 작업 중이며 최대한 빨리 해결하겠습니다(Sorry, something went wrong. We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can)”라는 메시지가 나왔다.



이날 오전 주요 포털사이트에서는 ‘페이스북 오류’가 실시간 검색어 상위권 에 오르기도 했다.



페이스북 코리아는 이날 오전 11시30분 입장문을 통해 “기술적 문제로 인해 오늘 일부 페이스북 사용자가 잠시 접속에 어려움이 있었다”며 “현재 문제는 해결된 상태이며 이로 인해 불편을 드린 부분에 대해 죄송스럽게 생각한다”고 밝혔다.



페이스북 코리아 관계자는 “한국 사용자에게만 발생한 장애는 아닌 것으로 보인다”고 말했다.