[SC줌人] 에일리의 막강 뒷심..'첫눈처럼', 2월 가온차트 1위

[스포츠조선 박영웅 기자] 에일리가 '도깨비' OST로 2월 차트를 휩쓸었다.

tvN 드라마 '도깨비' OST '첫눈처럼 너에게 가겠다'로 한달 이상 차트 정상권을 지킨 에일리는 가온차트 2월 월간 디지털 종합 차트에서 1위에 올랐다. 2위는 자이언티의 '노래', 3위는 레드벨벳의 '루키'(Rookie), 4위는 블락비 '예스터데이'(YESTERDAY), 5위는 트와이스의 '낙낙'(KNOCK KNOCK)이 차지했다.

'도깨비' 주제곡 '첫눈처럼 너에게 가겠다'는 지난 1월 7일 발매된 이후 한달 이상 차트 정상권을 지켰다. 극 중 김신(공유 분)과 지은탁(김고은 분)의 테마곡으로, 에일리의 폭발적인 가창력 속 아련한 감성이 빛나는 곡이다. 이 곡은 지난 달 17일 오후 다시 실시간 차트 정상에 올랐으며, 지난 3년간 최장기간 1위곡에 해당된다.

이외에도 앨범 차트 1위는 총 713,063장의 판매고를 올린 방탄소년단의 'YOU NEVER WALK ALONE'이 차지했으며, 2위는 266,645장의 판매고를 기록한 트와이스의 'TWICEcoaster : LANE 2'가 차지했다. 3위는 태연의 'My Voice - The 1st Album'으로 총 109,275장이 팔렸다.

그간 자신의 솔로 음반 준비에 매진했던 에일리는 그에 앞서 드라마 OST로 성공적인 몸풀기를 마쳤다. 지난해 엠넷 '슈퍼스타K 2016' 심사위원으로 출연한 에일리는 다시 가수로 돌아와 음원강자의 입지를 다졌다.

이번 신곡 활동을 자제한 에일리는 대신에 4월부터 전국투어를 연장한다. 4월1일 대구 공연을 시작으로 수원, 대전, 부산으로 확대하는 이번 전국투어는 지난해 말 투어의 연장선상으로, 에일리는 신곡 발표와 더불어 각지의 팬들에 무대를 선보이게 됐다. 가슴을 울리는 발라드부터 파워풀한 가창력까지 두루 뽐낼 예정이다.

