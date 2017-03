<디테일추적>쓸데없어 보이는 연구는 왜 하는 걸까

/조선2보 캡쳐.

요새 뉴스를 읽다 보면 대학 연구팀이라는 사람들이 학생 리포트만도 못해 보이는 연구를 발표한 게 적잖이 보인다. 쓸모있는 연구인지는 둘째치고, 연구방법론과 논리 전개 구조부터 말이나 되나 싶은 게 한둘이 아니다. 내가 학창 시절 컨펌을 시도했으면 바로 욕설이 날아올 만한 수준의 연구주제를, 교수 직함 단 사람들이 던져대는 걸 보면 괜히 억울할 정도다.



/조선2보 캡쳐

그래도 배울 만큼 배운 사람들이 하는 일이니, 나름의 이유는 있지 않을까 싶다. 왜 석·박사까지 한 고급 인력들이 무의미해 보이는 연구에 부질없이 힘을 빼는 것일까.



이러려고 이런 게 아닌데



첫째로 생각할 수 있는 건 연구가 산으로 가는 상황이다. 이우일 서울대 기계공학과 교수는 “손대기 시작할 시점엔 끝에 어떤 결과가 나올지 예측하기 어려운 연구도 적잖다”며 “그러다 보니 하다 보면 연구가 완전히 엉뚱한 방향으로 가버리기도 하는데, 그렇다고 없던 일로 하기도 뭐하니 그냥 발표해 버리는 경우가 종종 있다”고 했다.



조석 작가 웹툰 '마음의 소리' 中 캡쳐./인터넷 캡쳐

물론 의도치 않은 방향이라는 게 꼭 나쁜 방향만은 아니니, 예상 못 한 대박이 터지는 때도 있다. 뚜껑 푸른 집에서 쓰는 푸른 약 비아그라가 대표적 사례다.



비아그라는 원래 미국 화이자에서 협심증, 즉 심장 혈관이 좁아지는 증세를 치료하는 용도로 개발한 약이다. 하지만 막상 임상시험을 해 보니 기존에 쓰던 협심증 치료제보다 오히려 효능이 약하다는 결과가 나와 버렸다. 연구진이 낙담하고 있던 차에, 실험에 참가했던 아재들이 이상한 부작용을 보고했다. 만날 시무룩해 있던 영 좋지 않은 곳이, 약을 복용하자 우렁차게 서기 시작했다는 것이다.



알고 보니 이는 비아그라의 주성분 ‘실데나필’이 지닌 동맥 확장 효과 때문에 벌어진 일이었다. 연구진은 심장 동맥이 넓어질 것을 기대하고 약을 만들었는데, 심장보다 성기 쪽 동맥이 차오르는 효과가 더 컸던 것이다. 성기 내 동맥이 넓어지며 바로 옆에 있는 정맥을 압박하고, 이 때문에 차오른 피가 잘 빠지지 않아 발기가 오래 유지되는 원리였다.



화이자는 1988년 미국 식품의약국(FDA) 승인을 받고 비아그라를 발기부전 치료제로 내놓아 대박을 친다. 요즘 같았으면 ‘美 연구진, 20대女 실신시킨 중년 심장병 환자 비법 밝혀내… ‘경악’!’ 정도 싸구려 제목으로 기사가 나왔겠지만, 미군이나 연구소 말고는 인터넷 쓰는 곳이 거의 없던 시대라 조용히 지나갔다. 참고로 어느 나라 정부 주장대로 비아그라에도 분명 혈관 확장 기능은 있는지라, 요즘도 값싼 심장약 또는 혈관확장제 용도로 쓰는 때가 있긴 있다.



A h.../인터넷 캡쳐

여하간 인생이란 게 대개 그렇듯, 역시 성공한 연구보단 말아먹는 연구가 많이 나오는 편이다. 이 때문에 획기적인 연구 기사는 드물어도 황당한 연구 기사는 하루가 멀다 하고 보도되는 것이다.



연구 자체는 멀쩡한데…



둘째로는 연구를 보도하는 언론에 문제가 있을 수 있다. 대다수 기자는 기껏해야 대학교 학부 졸업생이다. 설령 석·박사를 했더라도, 본인이 학위를 딴 분야 관련 보도를 할 기회는 거의 없다고 봐도 무방하다. 그러니 논문을 잘못 읽고 멀쩡한 연구를 해괴한 방향으로 해석해 내보내는 때가 종종 있다. 사실 원래 연구논문의 연구방법론이나 결론은 멀쩡한데, 언론 보도만 이상하게 나가는 경우도 드물지 않다.



/인터넷 캡쳐

이 계통에서 가장 전설적인 사건 중 하나가 바로 한 방송사의 “보수·진보 체질 따로 있나” 보도다. 이들은 영국 이코노미스트에 발표된 ‘The Ancestral Logic of Politics: Upper Body Strength Regulates Men’s Assertion of Self-Interest Over Economic Redistribution’ 논문을 인용해, 보수는 알통이 굵고 진보는 알통이 가는 성향이 있다고 보도했다.



물론 논문을 잘못 읽은 헛소리다. 원 논문엔 “근육이 많은 남성일수록 자신에 이익이 되는 주장을 강하게 한다”고 적혀 있을 뿐이다. 본문에선 반대로 근육이 적은 남성은 자기 의견 주장에 소극적이라 설명하고 있다. 즉, 근육량과 이념 성향은 별개이며, 다만 어느 쪽이 됐건 자신의 이념을 얼마나 적극적으로 주장하느냐만이 연관될 뿐이다. 마감에 쫓기다 잘못 읽었는지, 다른 꿍꿍이가 있어 제멋대로 해석했는지는 달리 알 도리가 없다.



'The Ancestral Logic of Politics: Upper Body Strength Regulates Men’s Assertion of Self-Interest Over Economic Redistribution' 논문 요약./인터넷 캡쳐

사실 특종 욕심이나 클릭 수 유도, 혹은 기자 본인이나 소속사의 이념 지향 등 때문에 알면서도 일부로 거짓말을 쓰는 경우도 있다. 웬만하면 인터넷에서 연구논문 원본을 찾아볼 수 있는 요즘엔 그나마 덜하다지만, 그렇다 해서 아주 없어진 일도 아니다.



/인터넷 캡쳐

우리가 모른다고 쓸모없는 게 아니다



마지막으로 우리 보기엔 요상한데 학계에선 의미 있는 연구가 있다. 가령 2008년 미국 뉴멕시코대 심리학과 소속 제프리 밀러(Geoffrey Miller)는 스트리퍼 댄서 18명을 연구해, 평소 5시간 동안 250달러를 벌던 스트리퍼가 배란기에는 350~400달러까지 버는 것으로 나타났다고 발표했다. 임신 가능성이 큰 때일수록 행동이 대담해져 사람들의 이목을 더욱 끈다는 것이다. 우리 보기엔 미친 소리 같지만, 경제학과 심리학, 생물학이 맞닿은 학문인 ‘행동경제학’ 쪽에서는 이 연구에 꽤나 주목했다 한다.



물론 세상은 넓고 학자도 많다 보니, 그냥 밑도 끝도 없이 정신 나간 연구를 하는 경우도 종종 있다. 예를 들어 스페인 바르셀로나 대학 연구팀은 쥐가 가끔 ‘일본어를 거꾸로 말하는 것’과 ‘독일어를 거꾸로 말하는 것’을 구분하지 못한다는 것을 증명했었다. 캐나다 댈하우지 대학에서는 ‘코스타리카 건기(乾期) 올챙이 맛 비교연구’를 한 적이 있다. 지도교수는 논문을 통해 연구하는 동안 산 올챙이들을 맛봐준 학생과 연구진에 감사를 표했다 한다.



다만 이런 연구에도 이유는 있다 한다. 한규섭 서울대 언론정보학과 교수는 “일부 해외에서는 어찌 됐건 언론에 이름이 자주 오르내려야 능력 있는 사람이라 여기는 풍토가 있다”며 “또 일단 사람들의 이목을 당겨야 연구 지원을 받기도 쉬워지니, 일부로 이상한 연구를 시도하는 경우도 가끔 있다”고 했다.



어쨌거나 이런 황당한 연구에 주는 상도 있다. 미국 하버드 대학의 유머 과학 잡지 ‘황당무계 리서치 연보’가 1991년 제정해 지금까지 시상을 이어오는 ‘이그노벨상(Ig Nobel Prize)’이다.



이그노벨상 제정의도./인터넷 캡쳐

여담으로, 우리나라는 과학으로는 노벨상을 한 번도 받지 못했지만, 이그노벨상은 수상자를 세 차례에 걸쳐 배출했다. 1999년 FnC 코오롱 소속 권혁호씨가 ‘향기나는 양복’을 개발해 환경보호상을 받았고, 2000년엔 통일교 문 선명 교주가 38년에 걸쳐 3만6000여명을 합동결혼시킨 공로로 경제학상을 받았다.



2011년은 공동수상인데, 1992년 휴거 소동을 일으킨 다미선교회 이장림 목사가 ‘지난 50년 동안 인류 마지막 날을 매번 틀리게 예측해온 종말론자’ 중 한 명으로 포함됐다. 수상 이유는 ‘수학적 추정을 할 때는 조심해야 한다는 것을 세상에 일깨워준 공로’였다 한다.