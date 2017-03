하이라이트, 용준형부터 양요섭·이기광까지 작사작곡 나섰다

[OSEN=김은애 기자] 하이라이트가 컴백을 앞두고 트랙리스트를 공개했다.

지난9일 자정 하이라이트는 소속사 어라운드어스 공식 홈페이지와 공식 sns를 통해 첫번째 미니앨범 'CAN YOU FEEL IT?'의 트랙리스트를 공개했다.

공개된 트랙리스트에는 하이라이트 첫번째 미니앨범 전곡 리스트가 담겨있다. 총 6곡으로 이번앨범 타이틀 '얼굴 찌푸리지 말아요.'을 비롯해 '아름답다', '시작', '위험해', 'can yoy feel it?'등이 수록 되어있다.

타이틀곡인 '얼굴 찌푸리지 말아요'는 기존 비스트와 다양한 아티스트의 곡들로 실력을 인정받은 용준형 김태주의 팀 굿 라이프 (Good Life) 가 맡았으며 '아름답다'와 'can you feel it?' 에도 참여하였다. 이외에도 멤버 양요섭은 ‘시작’, 이기광은 ‘위험해’ 작사-작곡-편곡에 참여, 첫번째 미니앨범이 하이라이트 멤버들의 곡으로 가득 채워져 있다.

어라운드 어스 측은 “첫번째 미니앨범 타이틀곡 '얼굴 찌푸리지 말아요'는 동명의 곡이 기존에 많이 알려져 있는 만큼, 어떤 느낌으로 새롭게 이야기를 풀어낼 지 많은 기대 부탁 드립니다” 라며 당부의 말을 전했다.

하이라이트는 지난 7일 멤버들의 감각적이고 유쾌한 이미지와 온화하고 따뜻한 봄날의 감성이 담긴 센스 (sense) 와 센서빌리티(sensibility) 자켓 사진이 담긴 두 가지 버전의 앨범사양 공개, 8일 신나라, 핫트랙스, 예스24, 인터파크 등 각 음반 사이트를 통해 예판 중이며, 새 앨범에 대한 팬들의 기대감을 한층 고조 시키고 있다.

또, 아직 비밀에 쌓여 있어 많은 궁금증을 자아내고 하이라이트의 선 공개 곡은 10일 자정 소속사 어라운드어스 공식 유튜브 채널을 통해 선공개 곡 티저가 공개된다.

한편, 하이라이트는 오는 20일 첫번째 미니앨범 ‘CAN YOU FEEL IT?’을 공개한다. /misskim321@osen.co.kr

[사진]어라운드어스