GOT7, '딱 좋아' MV 1억뷰 돌파…월드클래스 아이돌 우뚝

[OSEN=정지원 기자] GOT7의 '딱 좋아' 뮤직비디오가 유튜브 조회수 1억 건을 돌파했다.

지난 2015년 7월 발표한 '딱 좋아'는 꾸준한 사랑을 받다가 3월 6일 새벽 2시 유튜브 1억뷰를 달성했다.

GOT7은 보이그룹 중 빅뱅, 슈퍼주니어, EXO, 방탄소년단에 이어 다섯 번째로 뮤직비디오 1억뷰 대열에 합류하며 월드 클래스 아이돌의 저력을 과시했다.

'딱 좋아'는 언제나 걱정이 많은 여자친구에게 자신감을 불어넣어주려는 남자의 마음을 노래한 곡으로, 귀엽고 아기자기한 퍼포먼스가 큰 인기를 끌었다.

이러한 관심을 반영하듯 뮤직비디오 공개 12시간 만에 100만 조회수를 기록, 2주 만에 1천만 뷰를 돌파했다.

한편, GOT7은 좋은 기세를 몰아 오는 13일 미니앨범 'FLIGHT LOG : ARRIVAL'로 돌아온다.

타이틀곡 'Never Ever'은 박진영 프로듀서가 작사, 작곡에 참여한 노래로, 강렬한 퓨처 사운드에 파워풀한 힙합 리듬을 결합한 곡이다.

이번 앨범에는 'Never Ever' 'Paradise' 'Go Higher' 'Q'를 비롯해 총 8곡이 수록된다.

GOT7 멤버 전원이 수록곡 크레딧에 고루 이름을 올리는 등 활동을 거듭할수록 음악적으로 성숙한 면모를 보여주고 있다.

또한 새로운 앨범을 발매할 때마다 음반 판매량과 음원 순위에서 큰 상승세를 보이며 '성장형 아이돌'의 면모를 과시 중이다. /jeewonjeong@osen.co.kr

[사진] JYP엔터테인먼트