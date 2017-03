시청자가 리모컨으로 드라마 엔딩 결정하는 시대가 온다

세계적인 스트리밍 미디어 기업 넷플릭스가 ‘시청자가 결정하는 방식의 드라마’ 제작 계획을 밝혔다고, 데일리메일이 6일(현지 시간) 전했다.





“세계적인 스트리밍 미디어 기업 넷플릭스는 시청자가 전개 방향을 결정하는 방식의 드라마를 제작할 계획이다. / Netflix”





드라마를 보는 시청자 손 끝으로 향후 전개를 결정할 수 있는 시대가 올까. 넷플릭스는 자체 콘텐츠 제작 과정에서 다양한 전개를 촬영해 시청자의 기호에 맞게 볼 수 있게끔 할 생각이다.



예를 들어, 미국 뉴욕 여자 교도소 이야기를 담은 드라마 ‘오렌지 이즈 더 뉴 블랙(Orange is the New Black)’의 여주인공이 갱에 들어갈지 말지를 시청자가 정할 수 있게 된다.





“드라마 제작 과정에서 다양한 전개를 촬영해 시청자가 원하는 결말을 선택해서 볼 수 있다. / GettyImagesBank”





넷플릭스 관계자는 “현재 하나의 스토리를 다양한 방향으로 전개하는 드라마를 제작할 예정”이라며 “시청자가 직접 드라마의 내용을 선택하는 방식”이라고 말했다.



넷플릭스의 CEO 리드 헤이스팅스(56) 은 “새로운 방식의 드라마 제작은 수많은 전개 방향에 따라 촬영을 할 것”이라며 “드라마 하나의 결말이 다양하므로 시청자는 여러 번 반복해서 볼 것”이라고 예상했다.





“새로운 드라마 제작 방식은 전개별 촬영을 할 것으로 보인다. / Wikimedia Commons”





한편 ‘시청자 선택 방식’의 콘텐츠는 시청자 연령대가 낮은 프로그램에서부터 적용하고, 대중의 반응에 따라 점차 성인 드라마에도 적용할 것이라고 전해졌다.