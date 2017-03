색은 덜고 빛으로만 만들다, 흑과 백

웹툰



영화 전체를 흑백으로 만든 것은 아니지만 중간에 흑백 장면을 삽입해 만든 영화도 있다. 재즈 음악가이자 트럼펫 연주가인 '쳇 베이커(Chet Baker)'의 삶을 다룬 영화 '본투비블루(Born to be Blue, 2015)'는 컬러 화면과 흑백 화면이 교차하면서 영화가 흘러간다. 로드 무비 성격이 강한 영화 '한 여름의 판타지아'는 일본 오래된 마을 고조시가 나오는 1부를 흑백 화면으로 구성했다.



Why? 메시지 강조