페이지는 1990년 발표한 '난 당신의 모든 것이 되겠어요(I'll Be Your Everything)'로 빌보드 차트 1위에 올랐다.

페이지는 한국에도 수차례 방문해 내한 공연과 광고 촬영을 했다. 초콜릿 광고를 함께 찍었던 가수 하수빈에게 '아임 폴링 인 러브(I'm Falling in Love)'를 선물하기도 했다. 당시 인터뷰에서 그는 "외증조모가 한국계 미국인"이라고 밝혔다.

한국에선 한 때 반짝 나타났다 사라졌던 페이지였지만, 그 시절 소녀팬들에겐 영원한 '꽃미남 오빠'로 남아있을 그이기에 아쉽고 안타까운 마음을 금할 수 없다. 그의 명복을 빌며, '토미, I'll Be Your Everything'.