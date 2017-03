/인터넷 캡처



팝스타 토미 페이지의 사망 소식이 알려진 가운데, 동료 가수들의 추모가 잇따르고 있다.



4일 오후(현지 시각) 빌보드에 따르면, 토미 페이지는 지난 3일 사망한 채로 발견됐다. 향년 46세. 사인은 자살로 추정된다.



페이지는 지난 1990년 3월 발매한 앨범 ‘Paintings In My Mind Sire’의 타이틀 곡 ‘I'll Be Your Everything’으로 유명한 가수다.



토미 페이지와 막역한 사이인 작곡가 다이안 워렌은 트위터를 통해 "절망적이다"며 "당신은 내가 사랑한 마지막 사람일 것이다. 도대체 왜 그랬나?"는 글을 남겼다.



토미 페이지와 동시대 활동했던 뉴키즈 온 더 블록 멤버인 도니 월버그는 "명복을 빈다"고 안타까움을 표했다.



뉴키즈 온 더 블록 멤버인 조나단 나이트는 "당신이 빛을 찾았기를 간절히 기도합니다. 당신의 밝은 영혼은 내 마음속에서 영원히 빛날 것 입니다"라는 글로 그를 추모했다.