‘스케치북’ 헨리, 독특+엉뚱 매력 지닌 ‘음악 도깨비’ [종합]

[OSEN=지민경 기자] 가수 헨리 독특하고 엉뚱하지만 기분 좋은 매력을 발산하는 무대로 관객들을 사로잡았다.

5일 방송된 KBS 2TV '유희열의 스케치북'에는 헨리, 박지윤, 러블리즈, 오왠이 출연했다.

첫 번째 게스트로 나온 헨리는 ‘스케치북’ 최초로 무대에 앉아 마이클 잭슨의 ‘The Way You Make Me Feel’을 불러 큰 환호를 받았다.

최근 바쁜 스케줄을 소화하고 있는 헨리는 “요즘 정말 바쁘다. 비행기를 많이 탄다. 두바이에도 갔다가 LA도 다녀오고 중국에도 갔다가 그저께 왔다. 전 마일리지 킹이다. 여행가고 싶으면 저와 같이 가자”며 근황을 전했다.

미공개 곡이 많다고 들었다는 유희열의 말에 “발표 못한 노래들 많다. 컴퓨터 쓰레기통에 노래 더 많다. 200~300곡정도 들어 있다”며 “그냥 어디 가도 노래를 쓴다”고 음악 작업에도 열심이라고 밝혔다.

이어 헨리는 가사를 쓸 때 영어로 쓰는데 한국어로 바꿀 때 가슴에 와 닿는 게 없다는 고충을 털어놓았다. 이에 유희열은 함께 가사를 붙여보자며 관객들과 합심해 뒷부분 가사를 만들며 웃음을 자아냈다.

마지막으 로 헨리는 루프스테이션을 사용해 바이올린과 비트박스, 키보드, 기타소리가 어우러진 색다른 god의 ‘길’과 브루노 마스의 ‘Uptown Funk’ 무대를 꾸며 관객들의 큰 박수를 받았다. /mk3244@osen.co.kr

[사진] ‘유희열의 스케치북’ 방송화면 캡처