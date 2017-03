[박소령의 올댓비즈니스] "당신, 게으른 거야 아니면 무능력한 거야?"

브래드 스톤 '아마존, 세상의…'





박소령 스타트업 퍼블리 대표

영국 파이낸셜타임스는 2005년부터 '올해의 비즈니스 도서(Business Book of the Year)'를 발표하고 있다. 권위에 걸맞게 쟁쟁한 글로벌 비즈니스 리더들이 심사위원으로 참여한다. 후보작 수십 권을 먼저 발표하고 최종 후보작 6권 중에서 단 한 권의 책을 골라 상금 3만파운드와 함께 수여하는 방식이다.



2013년 올해의 비즈니스 도서로 선정된 작품은, '아마존, 세상의 모든 것을 팝니다'로, 국내에도 다음 해 번역서가 출간되었다. 세계에서 가장 공격적으로 성장해 온 거대 기업 창업자임에도 비밀스러운 신비주의를 고수해 온 제프 베조스에 관한 평전으로, 실리콘밸리를 20년 가까이 취재하고 베조스와 10년 이상 관계를 유지해 온 블룸버그 기자 브래드 스톤의 전문성이 발휘된 작품이다.



이 책 출간 후 벌어진 화젯거리는, 베조스의 아내 매켄지가 아마존 독자 리뷰를 남기면서 별 5개 중 1개만 준 것이었다. 지금도 아마존에서 원제 'The Everything Store'로 검색해 보면 매켄지가 쓴 비판 조의 글을 읽을 수 있다. 아이러니하게도 이 덕분에, 나를 포함한 일반 독자들의 관심과 신뢰도는 더욱 높아진 듯하다. (1000개가 넘는 독자 리뷰 평점은 4.5이니 만족도도 높은 편이다.)





400쪽 넘는 묵직한 두께 안에는 베조스의 열정과 끈기뿐만 아니라 집착과 광기도 함께 담겨 있다. 엄격한 기준에 미치지 못하는 직원들에 대한 신랄한 질책("당신, 게으른 거야 아니면 그냥 무능력한 거야?")도 있지만, 까다로운 비즈니스 문제를 풀어내는 천재적인 사고력과 절대 포기하지 않는 투쟁심에는 감탄할 수밖에 없다. 책의 마지막에는 베조스가 직원들에게 읽게끔 한 책 12권이 소개되어 있어서 아마존의 비전과 문화를 이해하는 데 도움을 준다.



이 책은 2013년까지의 아마존을 이야기하지만, 그다음 성장세가 더욱 무섭다. 올해 CES에서는 부스도 열지 않은 아마존의 인공지능 음성 비서 알렉사가 모든 화제의 중심에 서 있었고, 이번 아카 데미 시상식에서는 '맨체스터 바이 더 씨' 등 아마존이 투자한 영화가 트로피 3개를 탔다. 아마존 클라우드는 전 세계 인터넷 인프라를 야금야금 장악 중이다. 1994년 베조스는 아마존을 사명으로 등록하면서 이렇게 말했다고 한다. "아마존은 그냥 세계에서 가장 큰 게 아니에요. 둘째로 가장 큰 강보다 몇 배나 더 크죠. 다른 강들과는 비교 대상이 아닙니다."