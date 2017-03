YG 이수혁, 차승원·강동원과 한솥밥…"적극적인 교감 통해 신선하면서도 폭넓은 활동 지원"

이수혁이 YG와 계약을 맺었다./YG 제공



모델 겸 배우로 활발한 활동 중이 이수혁의 YG엔터테인먼트와 함께 하기로 결정했다.



3일 YG 연기자 콘텐츠 채널에 'THE FIRST SPRING WITH YG'라는 문구와 함께 봄 햇살을 받으며 카메라를 쳐다보고 있는 이수혁을 사진을 올렸다.



사진 속 이수혁은 그동안의 신비롭고 차가운 이미지 대신 따뜻하고 감성적인 느낌을 물씬 풍기고 있어 앞으로 YG와의 전속 계약을 통해 이수혁이 보여줄 새로운 모습을 기대하게 만든다.



YG측은 이수혁과의 전속계약에 대해 "이수혁과 적극적인 교감을 통해 신선하면서도 폭넓은 활동 지원이 이뤄지도록 최선을 다하겠다"고 전했다.



이수혁이 YG와의 전속계약을 맺게 되면서 차승원, 김희애, 강동원, 유인나, 구혜선, 남주혁, 이성경 등 쟁쟁한 배우들과 한솥밥을 먹게 된다.



YG 소속의 배우들이 그간 다방면에서 뛰어난 능력을 보여준 만큼 이수혁이 앞으로 보여줄 매력들이 기대된다.



한편 이수혁은 지난해 KBS2 '우리집에 사는 남자'에 권덕봉 역으로 출연해 홍 나리(수애 분)를 향한 열렬한 사랑을 보여줬다. 특히 해당 드라마를 통해서 뛰어난 외모 뿐만 아니라 연기력도 인정받을 수 있었다..



앞서 그는 2006년 Juun.J쇼를 통해 모델로 데뷔했다. 이후 tvN '고교처세왕', '일리있는 사랑', MBC '운빨로맨시', '밤을 걷는 선비' 등 다양한 작품에서 매력적인 역할을 맡으며 연기자의 길을 걷고 있다.