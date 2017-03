박서준, 김지수 신곡 M/V 출연…현실남친美 발산

[스포츠조선닷컴 정유나 기자] 박서준이 현실로 소환하고 싶은 남자친구의 모습을 보여주며 여심을 사로잡았다.

3일 정오, 가수 김지수의 미니앨범 'A Dream'의 타이틀 곡 'Dream All Day'의 뮤직비디오 풀버전이 공개됐다. 이번 뮤직비디오에서 박서준은 볼빨간사춘기 안지영과 이색 호흡을 통해 가슴 설레는 로맨스 기운을 선물했다.

박서준이 출연한 'Dream All Day' 뮤직비디오는 평소 절친으로 알려진 김지수의 새로운 앨범을 응원하기 위해 결정한 것으로, 해외를 오가는 바쁜 스케줄을 쪼개 촬영한 사실이 알려지면서 두 사람의 특별한 우정이 다시 한 번 주목 받기도 했다. 앞서 공개되었던 미니앨범 수록곡 'Dust' 티저 영상에서 최초로 공개된 박서준의 달달한 미소는 김지수의 감성적인 보이스와 어우러지며 여심을 사로잡은바 있다. 지난 2일 공개된 'Dream All Day' 티저 영상에서도 박서준은 특유의 장난기 가득한 미소와 부드러운 눈빛을 공개하며 'Dream All Day' 뮤직비디오 풀버전에 대한 기대감을 증폭시켰다.

3일 공개된 뮤직비디오 풀버전에서 박서준은 안지영의 꿈속에 나타나는 훈훈한 남자친구의 모습을 담아냈다. 사랑스러운 눈빛으로 상대방을 바라보거나, 함께 간식을 먹으며 즐거운 시간을 보내는 등 소소한 일 하나에도 행복함이 묻어나는 풋풋한 연인의 모습이 고스란히 드러나 설렘 지수를 높였다. 또한, 영상 속 안지영은 달콤한 꿈에서 깨지 않길 바라는 모습이 보는 이들에게도 강한 공감을 불러일으키기도 했다.

그동안 스크린과 브라운관을 넘나들며 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증한 박서준은 이번 'Dream All Day' 뮤직비디오를 통해 한층 풍부해진 감성과 '워너비 남친'의 정석을 제대로 담아내며 팬들의 마음을 설레게 하는 중이다.

