美빌보드, 태연 '마이 보이스' 집중 조명.."소울풀한 보컬"

걸그룹 소녀시대 태연이 3일 타이틀 곡 'Fine'(파인) 무대를 최초로 공개한다.

태연은 금일 방송되는 KBS2TV ‘뮤직뱅크’에서 첫 정규 앨범 타이틀 곡 ‘Fine’의 첫 무대를 선사하며, 태연의 부드러운 음색과 파워풀한 가창력을 만날 수 있는 만큼, 음악 팬들을 매료시킬 전망이다.

또한 미국 유명 매체 빌보드는 지난 1일(현지시간) K-POP 칼럼 코너 K-TOWN을 통해 ‘태연의 첫 정규 앨범 ‘My Voice’는 훌륭하다’(Taeyeon Is 'Fine' With First Solo LP ‘My Voice’)라는 제목의 기사로 새 앨범을 조명, “이번 앨범은 팝 락과 R&B에 중점을 둔 다양한 장르의 음악을 통해 태연의 소울풀(soulful)한 보컬을 만날 수 있다”고 언급하며, 타이틀 곡 ‘Fine’을 비롯한 수록곡들과 뮤직비디오도 자세히 소개해 눈길을 끌었다.

더불어 이번 앨범은 지난 28일 공개된 후 국내 8대 음원 차트 1위를 석권했으며, 국내 음반 차트 1위, 아이튠즈 종합 앨범 차트 전세계 12개 지역 1위, 중국 샤미뮤직 한국 음악 차트 1위 등 국내는 물론 해외에서도 뜨거운 호응을 얻고 있으며, 현재까지 타이틀 곡 ‘Fine’이 각종 음원 차트 1위를 유지하고 있어, 명실상부 ‘믿고 듣는 태연’의 막강 파워를 다시 한번 실감케 한다.

태연은 이날 방송되는 KBS 2TV '뮤직뱅크'에 이어, 4일 MBC '쇼! 음악중심', 5일 SBS '인기가요' 등 각종 음악 프로그램에 출연해 타이틀 곡 'Fine'의 무대를 선사한다.

[사진]SM 제공