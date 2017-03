에드 시런, 정규3집 오늘(3일) 발매.."최고의 작품"

[OSEN=선미경 기자] 세계적인 싱어송라이터 에드 시런의 정규 3집 '÷'(디바이드)가 드디어 오늘(3일) 발매된다.

지난 2015년 말 SNS를 통해 돌연 1년 간의 잠적을 선언하며, 팬들을 애타게 만들었던 그는 올해 초 컴백을 선언하며 신곡을 공개했다.

에드 시런은 발매 하루 만에 전 세계 스트리밍 차트 기록을 갱신함은 물론 빌보드 역사상 최초로 2곡의 신곡을 동시에 싱글차트 TOP 10 에 데뷔시켰으며, UK 싱글차트에서도 최초로 두 곡 나란히 1, 2위로 데뷔시킨 대기록을 만들어냈다.

‘Shape Of You’가 여전히 빌보드 싱글차트와 UK 차트에서 각각 1위를 기록하고 있는 중에 발매되는 이번 앨범에는 장르에 한계를 두지 않는 에드 시런의 넓은 음악적 스펙트럼을 완벽히 담아냈다.

아름다운 오케스트라 선율과 조화를 이루는 감성 발라드부터 힙합 비트 위에 올려진 열정적인 랩, 그리고 에드 시런의 시그니처인 어쿠스틱 트랙들까지 놓치지 않은 이번 앨범은 에드 시런이 현 음악씬에서 가장 진보적이고 다재다능한 음유시인임을 확인시켜주고 있다.

2011년에 메이저 레이블과 계약하고 발매한 정식 데뷔 앨범 '+'에서 ‘The A Team’, ‘Lego House’, ‘Drunk’등을 줄줄이 히트시킨 에드 시런은 대중은 물론 비평가들의 극찬을 받으며 최고의 작곡가에게 수여되는 2012년의 ‘아이보 노벨로(Ivor Novello) 상’을 수상하기도 했다. 2016 그래미 어워즈 올해의 노래 ‘Thinking Out Loud’가 수록된 2집 [X]는 '2014년 전 세계에서 가장 많은 앨범 판매고를 기록한 남자 솔로 가수의 앨범’이며 현재까지 35억번 이상의 스트리밍 횟수를 기록하고 있다.

에드 시런 스스로 ‘최고의 작품’이라고 자부하는 이번 3집 '÷'에는 1월 발매한 ‘Shape Of You’, ‘Castle On The Hill’와 자신의 생일인 2월 17일에 공개한 ‘How Would You Feel (Paean)’ 등 무려 16곡이 수록됐다. /seon@osen.co.kr

[사진]워너뮤직 제공