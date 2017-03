넷플릭스, 브래트 피트 '워머신'· 윌스미스 '브라이트' 공개

브래드 피트 주연 넷플릭스 오리지널 영화 '워 머신'

넷플릭스(Netflix)가 2017년 상반기 공개 예정인 브래드 피트 주연의 '워 머신(War Machine)'과 윌 스미스 주연의 '브라이트(Bright)'의 티저 예고편과 스틸컷을 2일 첫 공개했다.



세계적인 관심을 받고 있는 봉준호 감독의 신작 '옥자'에 이어 두 작품 모두 할리우드 유명 감독 및 스타 배우들의 출연이 예정되어 있어 2017년 영화계 주요 기대작으로 주목 받고 있다.



넷플릭스 오리지널 영화 '워 머신'은 현 시대를 위한 블랙코미디 영화다. '애니멀 킹덤'의 데이비드 미코드 감독이 미국 장군이 겪게 되는 인생의 파고를 현실과 패러디의 미묘한 경계 사이에 담아냈다.



주인공인 브래드 피트는 타고난 리더지만 과한 자신감으로 인해 난관에 부딪히게 되는 4성 장군역을 맡았다. 아프가니스칸의 나토(NATO)군을 지휘하는 사령관으로 성공가도를 달리는 인물이다.



'워 머신'은 기자인 마이클 헤이스팅스의 저서 '더 오퍼레이터스(The Operators)/가제: The Wild and Terrifying Inside Story of America's War in Afghanistan)'가 원작이다. 윌 스미스 주연의 영화 '브라이트'는 태초부터 인간과 오크, 엘프와 요정이 공존했던 기묘한 평행세계를 배경으로 두 형사인 워드(윌 스미스 분)와 자코비(조엘 에저턴 분)의 이야기를 그린 액션 스릴러다. '수어사이드 스쿼드', '엔드 오브 왓치'의 데이비드 에이어가 감독 및 프 로듀서를 맡았다.



인간인 워드와 오크인 자코비는 순찰 중 우연히 정체 모를 어둠의 세계를 발견하고, 여기서부터 이들의 세상이 순식간에 바뀌어버린다. 성장배경부터 성격까지 모든 것이 정반대인 두 형사는 한 엘프 소녀와 세상을 위협에 빠트릴 수도 있는 유적을 지키기 위해 적들의 맹공격에 맞서 싸워야만 한다. '브라이트'는 올 하반기 넷플릭스를 통해 공개된다.