태연 첫 정규 앨범 공개 "드디어 나왔어요 편하게 들어주세요"

가수 태연이 28일 정오 첫 정규 앨범 'My Voice'를 발매해 화제다.



이날 태연은 자신의 인스타그램에 뒷모습이 담긴 흑백 사진과 함께 "#fine out now 드디어 나왔어요. 편하게 들어주세요. #MyVoice #정규1집 #taeyeon"라는 글을 게재했다.



앞서 태연은 이번 정규 앨범 'My Voice'가 선주문량 11만 장을 기록하는 등 여성 솔로 보컬리스트 앨범 판매량 1위를 기록하는가 하면, 저오에 공개된 타이틀곡 'Fine'은 1시 차트에서 멜론 2위, 지니, 네이버뮤직, 올레뮤직 1위로 진입하는 등 순조로운 출발을 보였다.



태연의 타이틀곡 'Fine'은 얼터너티브 팝 곡으로, 도입부의 섬세한 감정 표현과 후렴구에서 폭발하는 태연의 가창력이 돋보이는 곡이다. 이별 후 여전히 연인을 잊지 못하는 감정을 그려낸 이 곡은, 괜찮다(Fine)고 하지만 속 마음은 괜찮지 않은(It's no fine) 솔직한 고백이 담겨 있다.



이 소식을 들은 네티즌은 "탱구 화이탱!!! 정규 1집 대박!!!!!!!!!(djac****)" "노래 진심 너무 좋다 ㅜㅜ 태연 화이팅!!(dong*** *)" "이래서 태연태연 하는구나.. 대박이다(park****)" "아아아아~~하는부분너무킬링파트인듯ㅠㅠ좋다!!!(gkru****)" "진짜 태연이 이갈고나왔다 진짜 노래 너무좋다 진짜....뮤비 1억찍고 10억찍자(3911****)" "아니ㅠㅠ 타이틀도 대박인데..수록곡도 너무좋잔아ㅠㅠㅠㅠ진짜 사랑한다역시 믿듣탱(min1****)" 등의 반응을 보였다.